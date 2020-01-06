محمود العسيلي يعلن عقد قرانه.. وزفافه في هذا الموعد

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ الفنان محمود العسيلي جمهوره بالإعلان عن عقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، غداً الثلاثاء في الإسكندرية، وقال خلال تصريحات صحافية إن حفل زفافه من المنتظر أن يقام يوم الجمعة المقبل.
العسيلي أثار عدة أزمات في الفترة الأخيرة في أكثر من حفل، كان آخرها في الأردن حيث أثار استياء الجمهور الأردني، بسبب تأخر صعوده في الحفل الذي أقيم له، وذلك بسبب إصرار العسيلى على حصوله على جميع المستحقات المالية قبل الغناء.
وكشف مدير تنظيم الحفل فرس ياجي خلال لقائه في برنامج “The insidar بالعربي” أن ما تم تداوله صحيح، وبالفعل تأخر محمود العسيلي عن الصعود على المسرح، وذلك بسبب عدم تسلم مستحقاته المالية.
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