عادل إمام ينتهي من تصوير مسلسل “فالنتينو”

متابعة بتجــــــــرد: انتهى الممثل المصري عادل امام من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد “فالنتينو” الذي يعود به إلى الدراما الرمضانية في شهر رمضان المقبل، بعد غيابه العام الماضي.
وكان المخرج رامي امام قد استغل فترة توقف تصوير المسلسل في السنة الماضية، وقام بالانتهاء من عمليات المونتاج الخاصة بالحلقات التي تم تصويرها، ويستعد لتجيهز الحلقات المتبقية قبل تسليمها الى القناة المتعاقدة على العرض في الشهر الكريم.
مسلسل فالنتينو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وحمدى الميرغني، وطارق الابياري، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، احمد فريد، والهام عبد البديع.
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