الآسيوية أوكوافينا تدخل تاريخ "جولدن جلوب" من أوسع أبوابه

العين الإخبارية - حليمة الشرباصيالإثنين 2020/1/6 10:35 م بتوقيت أبوظبي
أوكوافينا أول آسيوية تفوز بأفضل ممثلة رئيسية
دخلت الممثلة الأمريكية ذات الأصول الآسيوية أوكوافينا تاريخ جوائز "جولدن جلوب" من أوسع أبوابه، خلال دورته الـ77، التي أقيمت مساء الأحد، بتوقيت الولايات المتحدة.
بطلة فيلم The Farewell "الوداع" هي أول ممثلة آسيوية الجذور تفوز "جولدن جلوب" عن إحدى الفئات الرئيسية، وسادس ممثلة آسيوية تتلقى ترشيحا رسميا عن فئة الكوميديا والموسيقى في تاريخ الجائزة.
ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الممثلات الأخريات هنَ اليابانية ماكيكو كيو، ومواطنتها ميوشي أوميكي، إيفون إليمان، كونستانس وو، وهايلي ستاينفيلد التي تمتلك أما فلبينية، وتلقت ترشيحا عن فيلم Edge of Seventeen (عصر الـ17).
ومثل ترشيح كونستانس وو، العام الماضي، عن فيلم "آسيويون أثرياء مجانين" خطوة مهمة في اتجاه الاعتراف بجدارتهن، بعد قرابة نصف عقد من التجاهل لجهود النساء تحديدا.
وانضمت أوكوافينا إلى القائمة القصيرة جدا للنساء الآسيويات اللاتي فزن بجائزة "جولدن جلوب" منذ انطلاقها حتى الآن، وتعد الممثلة ساندرا أوه هي الآسيوية الوحيدة التي فازت بالجائزة مرتين.
فيلم "الوداع" بطولة آسيوية مطلقة، ويتناول قصة شابة تدعى بيلي "أوكوافينا" تقرر عائلتها إبقاء خبر احتضار جدتها سرا، وهو مقتبس من أحداث شخصية لمؤلفة العمل لولو وانج.
وخلال خطاب استلام أوكوافينا جائزة أفضل ممثلة كوميدية، توجهت بالشكر لمؤلفة الفيلم وقالت إنها منحتها فرصة العمر وعلمتها الكثير، كما أهدت الجائزة لوالدها.
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