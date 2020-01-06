تحول جديد في قضية "حمزة مون بيبي".. ما مصير دنيا بطمة وشقيقتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن تورط الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام في قضية حساب "حمزة مون بيبي" ستأخذ أبعادا أخرى بعد أن فاجأتهما الأجهزة القضائية من خلال محكمة الاستئناف في مراكش بقرار جديد حول الغرامة ومنعهما من السفر.

ووفقا لمواقع محلية مغربية فقد قررت المحكمة اليوم الإثنين تأكيدها على قرار منعهما من السفر بسحب الجواز من دنيا وشقيقتها الأمر الذي يدل على أن القضية ستتخذ أبعادا جديدة في ظل توجيه الإعلامية المغربية مريم سعيد شكوى ضد دنيا بطمة والمتورطين في قضية حساب "حمزة مون بيبي" عبر "سناب شات".

وقالت المحكمة في قرارها إنه تم رفع قيمة الغرامة المالية على الفنانة دنيا بطمة إلى 500 ألف درهم مغربي (50 مليون سنتيم)، بدلا من 400 ألف درهم، مع رفع الغرامة المالية الخاصة بشقيقتها ابتسام إلى (30 مليون سنتيم).

ومؤخرا رفضت دنيا بطمة، الانتقال إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء بعد إصابتها بانهيار عصبي وصف بـ"الحاد" بعدما أوقفتها شرطة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومنعت سفرها للبحرين ومغادرتها البلاد الجمعة الماضية.

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وأحضر محمد الترك زوج دنيا بطمة ومدير أعمالها طبيبا خاصا إلى منزلها لتتلقى العلاج ويطمئن على حالتها الصحية.

وقام الطبيب بفحص الفنانة وطمأن أسرتها على صحتها ونصحها بالراحة، وذلك بعدما تم توقيفها، حيث رفضت شرطة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء السماح للفنانة وزوجها محمد الترك مغادرة المغرب، بسبب القضية إضافة إلى أن هناك استئنافا مقدما من النيابة العامة الابتدائية بمراكش والتي قرر قاضي التحقيق متابعتها في حالة سراح.

يذكر أن قاضي التحقيق حدد يوم 10 من شهر شباط/ فبراير المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة دنيا بطمة، وذلك إثر ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير "حمزة مون بيبي".