غادة رجب تحتفل بزفافها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة المصرية غادة رجب بحفل زفافها على الشاعر عبدالله حسن بحضور عدد من الفنانين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي، صورة وفيديو لغادة وهي ترتدي فستان الزفاف وعلقت قائلة: "مع غادة رجب"، مهنئة إياها قائلة: "مليون زغروتة لأحلى عروسة حبيبتي الغالية غاده رجب".

كما أظهر الفيديو الذي نشرته بوسي تواجد كوكبة من نجوم الفنان في حفل زفاف غادة مثل رجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز، وميرفت أمين وغيرهم.

كما نشرت الفنانة القديرة نادية مصطفى عبر "فيسبوك"، صورة للفنانة غادة رجب وعلقت عليها: "البوست ده عايزاه يهز الفيسبوك بالتعليقات والمباركات لأنه خبر أسعدني بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا، وعايزه أحلى زغرودة لأحلى عروسة فى الدنيا".

وتعاونت الفنانة غادة رجب مع زوجها الشاعر عبدالله حسن في برنامج "ما فيش مشكلة خالص"، الذي قدمه الفنان محمد صبحي، على شاشة "Cbc".

يذكر أن غادة غابت عن الساحة الفنية لمدة طويلة ولم تطرح ألبومات غنائية في السنوات الماضية، وأرجأت ذلك للظروف الإنتاجية التي أصبحت الآن أصعب من الأول بحسب تصريح صحفي لها.

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وقالت غادة إنها طرحت في الآونة الأخيرة 6 أغانٍ خليجية، وحققت نجاحات كبيرة وأهمها أغنية "يحتاجني"، موضحة أن سر حبها للغناء جعلها تغني بأكثر من لهجة، وأن الميزة التي وهبها الله لها هي قدرتها على الغناء بأكثر من لهجة.

وكشفت غادة أن أهم الأغاني في مشوارها الفني والقريبة على قلبها هي: "لماذا، وأبعد عني يا ابن الناس، وأوقات بحن".

على الجانب الآخر، تعاونت رجب مؤخرا مع المطرب أحمد شيبة ومصطفى كامل ومجد القاسم وأحمد كامل من خلال فيديو كليب أوبريت غنائي يحمل اسم "حلوة بنت اللذينة"، والذي تزامن مع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهي من إخراج عبد المنعم ربيع وكلمات وألحان مصطفى كامل.

وتقول كلمات الأغنية: "أحلى بلد في الدنيا بلدي بلدي مصر يا أم الدنيا بلدي حلوة بنت اللذينة، هي قمر ليالينا كل ما فيها جميل حلوة بنت اللذينة، كل كلام أغانينا أحلى بلد في الدنيا بلدي بلدي مصر يا أم الدنيا".

كما تتعاون المطربة غادة رجب مع الملحن شريف حمدان لأول مرة في أغنية وطنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن.