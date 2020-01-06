وفاة زوجة نجل الفنانة القديرة نادية لطفي

كشف مصدر مقرب من الفنانة نادية لطفي، عن وفاة زوجة ابنها، أحمد البشاري. وقال المصدر: "الفنانة نادية لطفي أنهت إجراءات دفن دينا أباظة، حرم نجلها أحمد البشاري، وسوف يقام العزاء غدا الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد". وقدمت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، العزاء للقبطان البحري عادل البشاري في وفاة زوجة ابنه أحمد البشاري. واحتفلت الفنانة نادية لطفي قبل أيام بعيد ميلادها الـ83، وحرص عدد من الفنانين على زيارتها بينهم إلهام شاهين، والمخرج مجدي أحمد علي.

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