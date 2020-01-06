أول تعليق لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

شارك المخرج طارق العريان جمهوره بنشر صورة تجمعه بالفنانة أصالة عبر صفحته الشحصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق علي الصورة :" للاسف وصلنا لنهاية قصتنا، ساظل أحترم واحب هذه الشخصية الجميلة للابد أم أولادي".

من ناحية أخري تصدرت الفنانة أصالة قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان.

ونشرت أصالة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة تجمعمها.

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وعلقت أصالة علي الصورة :" بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

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