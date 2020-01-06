زوج الفنانة نانسي عجرم يواجه عقوبة قاسية بعد قتله اللص السوري

شهدت الساعات القليلة الماضية، تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم، في لبنان، لمحاولة سرقة عنيفة، على أيدي شاب مسلح، سوري الجنسية، وهو ما أدى إلى تدخل زوجها، فادي الهاشم، ليتبادل إطلاق النار مع اللص، ويرديه قتيلا، فيما أصيبت نانسي في ساقها. ويشرح شعبان سعيد المحامي بالنقض، لـ"النبأ"، موقف فادي الهاشم، زوج النجمة نانسي عجرم، القانوني، من قتله اللص، موضحا أن الدفاع الشرعي عن النفس، يبيح للزوج قتل المعتدي، لكن بشرط أن يكون هذا المعتدي بحوزته سلاحا، ويمكن أن يترتب على استخدامه موت المجني عليه.

وأشار إلى أن تطبيق حالة الدفاع الشرعي، على واقعة اقتحام منزل النجمة نانسي عجرم، تستدعي أن يتم أمام المحكمة، إثبات أن المعتدي كان يحمل سلاحا، وكذلك إثبات أن زوج الفنانة نانسي عجرم، لم يكن أمامه سوى قتل هذا اللص لمنعه من تهديد حياته وحياة زوجته. وأضاف: "لا يستطيع زوج الفنانة نانسي، التمسك بتوافر حالة الدفاع الشرعي، إذا ظهر من الأوراق أن المعتدي بمجرد مشاهدته له حاول الفرار هاربا، وأن فادي طارده وأصر على قتله، ففي هذه الأحوال، يعد ما اقترفه القاتل تجاوزا لحق الدفاع الشرعي، وبالتالي يعاقب على الجريمة وكأنها قتل عمد، وهي عقوبة تصل للسجن 15 عاما".

وتابع المحامي بالنقض: "حقيقة الأمور ستظهر من التحقيقات، ومن سماع الشهود، وأقوال زوج الفنانة نانسي عجرم، وكذلك تحريات الشرطة، وتقرير الطب الشرعي، إذ لا بد أن تتوافق نتيجة الطب الشرعي، مع الأقوال الثابتة والواردة بالأوراق، وإلا فسيواجه الزوج عقوبة قاسية". واختتم بالقول: "إذا ثبت توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفسي، فهذا يعد سببا من أسباب الإباحة، ويخلى سبيل الزوج، وتحفظ القضية، ويصدر أمر بأنه لا وجه لإقامة للدعوى الجنائية".

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