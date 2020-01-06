شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ميرفت أمين ورجاء الجداوى ودلال عبد العزيز يشاركن فى حفل زفاف غادة رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت، منذ قليل، المطربة غادة رجب بعقد قرانها وحفل زفافها، وسط حضور أسرتها وعدد كبير من أقاربها، كما حضر عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفنى منهم ميرفت أمين، ورجاء الجداوى، ودلال عبد العزيز، وارتدت غادة رجب فستان الزفاف وسط زغاريد أطلقتها الإعلامية بوسى شلبى احتفالا بهذه المناسبة السعيدة.

وكانت الفنانة نادية مصطفى أعلنت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن حفل زفاف غادة رجب، حيث نشرت صورة لغادة وعلقت عليها: "البوست ده عايزاه يهز الفيسبوك بالتعليقات والمباركات لأنه خبر أسعدنى بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا، وعايزه أحلى زغرودة لأحلى عروسة فى الدنيا".

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وتابعت نادية مصطفى: "النهاردة فرح حبيبتى وحبيبتكم الجميلة المطربة والفنانة غادة رجب، مليون مبروك يا حبيبة قلبى، ومليون مبروك للدكتور رضا رجب، وربنا يسعد العروسين ويسعدك بيها وبالرفاه والبنين يا رب، وعقبال كل البنات".

وتعاونت المطربة غادة رجب مؤخرا مع المطرب أحمد شيبة ومصطفى كامل ومجد القاسم وأحمد كامل من خلال فيديو كليب أوبريت غنائى يحمل اسم "حلوة بنت اللذينة"، والذى تزامن مع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهى من إخراج عبد المنعم ربيع وكلمات وألحان مصطفى كامل.

وتقول كلمات الأغنية: "أحلى بلد فى الدنيا بلدى بلدى مصر يا أم الدنيا بلدى حلوة بنت اللذينة، هى قمر ليالينا كل ما فيها جميل حلوة بنت اللذينة، كل كلام أغانينا أحلى بلد فى الدنيا بلدى بلدى مصر يا أم الدنيا".

فى جانب آخر تتعاون المطربة غادة رجب مع الملحن شريف حمدان لأول مرة في أغنية وطنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهي من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وتوزيع أحمد عادل، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وقال ملحن الأغنية شريف حمدان، إنه سعيد بالتعاون مع النجمة غادة رجب فى أغنية وطنية جديدة تقدم لبلدنا الحبيب، موضحاً أن الأغنية مختلفة عن أعمال غادة الغنائية التى قدمتها من قبل.