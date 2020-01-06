شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بـ جائزة أفضل فيلم بـ 2020 Golden Globes.. آخر تريلر لـ 1917 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم 1917 بـ جائزة الـ Golden Globes "جولدن جلوب" كـ أفضل فيلم منذ ساعات، وذلك قبل طرحه بـ 4 أيام في دور العرض المختلفة حول العالم، حيث سيبدأ عرضه من يوم 10 يناير الجارى، ولذلك طرحت شركة Universal Pictures، تريلر جديد لـ فيلم 1917، الذى كان من المقرر عرضه في ديسمبر من الشهر الماضى، ولكن تم تأجيله إلى يناير الجارى، دون أسباب.

فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

ويعد فيلم 1917 من أكثر الأفلام المنتظرة خلال العام الحالى، منذ أن تم التحضير له منذ فترة وتم الإعلان عن النجوم المشاركين فيه مما جعله من أهم أفلام المنتظرة خلال هذا العام لما يتضمنه من تشويق وإثارة تتميز بها أفلام الحروب، مثلما ظهر خلال الفيديو الترويجى الخاص به التي طرحته الشركة المنتجة له على موقع يوتيوب.

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فيلم (1917) تدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.

يذكر انه فاز المصرى الأمريكي رامي يوسف بـ جائزة الـ Golden Globes ، كـ أفضل ممثل في مسلسل كوميدى أو موسيقى، عن مسلسله Ramy، ويدورالمسلسل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثانٍ.

كما يكشف مسلسل Ramy، عن الطفل الذى ولد بالولايات المتحدة لأبوين مصريين، وبالتالي يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية، كما إنه يرى أن السفر إلى القاهرة، مصر جزء من رحلته.