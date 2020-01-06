فنانات واجهن السرقة.. آخرهن نانسي وإحداهن اُختطفت وأخرى قررت ترك المفتاح للحرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم، لعملية سطو، أسفرت عن مقتل "السارق" على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، وقالت نانسي إنها عاشت لحظات صعبة ما زالت أصداؤها قائمة حتى الآن، حسب تصريحاتها.

نانسي عجرم لم تكن الفنانة الأولى التي تعرضت لذلك الموقف مع اختلاف التفاصيل، ولكن سبقها العديد من الفنانات، نستعرض أبرزهن في السطور التالية:

منة فضالي

تعرضت الفنانة منة فضالي لحادث سرقة صعب للغاية، وحسبما ذكرت في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، فإنها اُختطفت وسُرقت متعلقاتها وملابسها أيضا، بالإضافة إلى سيارتها، تحت تهديد السلاح.

هالة صدقي

الفنانة هالة صدقي، لها نصيب الأسد في حوادث السرقة التي تعرضت لها، إذ تم سرقة شقتها 8 مرات، وقالت هالة إنها تركت للسارق ورقة قالت فيها: "من فضلك كفاية مبقاش عندنا حاجة، وماتتعبش روحك أنا ممكن أسيبلك المفتاح".

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فيفي عبده

أكدت الفنانة فيفي عبده أنها عقب انتهائها من بث مباشر لها عبر مواقع التاوصل الاجتماعي، اكتشفت سرقتها من قبل الخادمة الفلبينية التي تعمل لديها، موضحة أنها استولت على مبلغ مالي وكمية من المشغولات الذهبية تزن 5 كيلوجرامات.

شيرين سيف النصر

تعرضت شيرين سيف النصر أيضًا لحادث سرقة، ولكن ليس من شخص عابر، ولكن من صديقتها المقربة، التي استغلت علاقتها الوثيقة بها، مؤكدة أنها استولت على مشغولات ذهبية وألماظ تجاوزت قيمتها آلاف الجنيهات.

نرمين الفقي

في 2010، تعرضت الفنانة نرمين الفقي لحادث سرقة على يد إحدى العاملات بمنزلها، وفقدت بعض المشغولات الذهبية بالإضافة إلى مبلغ 36 ألف جنيه و3 آلاف دولار و150 يورو.