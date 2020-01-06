فيديو| والد نانسي عجرم: "ابنتي تعرضت لانهيار عصبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدث نبيل عجرم، والد الفنانة نانسي عجرم، عن الحالة النفسية التي تعرضت لها ابنته، عقب إصابتها وتعرض فيلتها للسطو، أمس الأحد.
وقال نبيل عجرم، خلال لقائه في أحد البرامج اللبنانية: "فادي زوج نانسي نفسيته مضايقة، ونانسي عندها انهيار عصبي، وكتر خير الله".
وقالت نانسي، خلال اللقاء ذاته: "أنا بشكركم على اهتمامكم، وبدي أشكر كل الناس اللي سألت عني، والحمد لله إني أنا بخير وعائلتي بخير، وهدا أهم شيء، اللي مرينا فيه كتير صعب، وبعتقد الآن أبقى مع عائلتي".
وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام فجر أمس من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة، حسب ما قيل.
وأشارت التحقيقات إلى أن زوجها فادي الهاشم، قتل الجاني في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح.
يُذكر أن نانسي عجرم تشارك الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي بدأ عرض أولى حلقاته السبت 4 يناير، وتضم لجنة التحكيم الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.
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