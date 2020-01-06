صور| كرمه الرئيس السيسي.. من الشاعر عبدالله حسن زوج غادة رجب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة للفنانة غادة رجب من حفل زفافها على الشاعر عبدالله حسن، اليوم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وأوضحت الصورة حضور الفنانة رجاء الجداوي وميرفت أمين ودلال عبدالعزيز، وعلقت بوسي: "مليون زغروتة لأحلى عروسة، حبيبتي الغالية غادة رجب".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الشاعر عبدالله حسن:

- من مواليد مدينة طنطا محافظة الغربية سنة 1985.

- حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة طنطا.

- بدأ مشواره الفني في سن مبكرة، وبدأ ظهوره الإعلامي في عام 2012 وتميز وقتها بالشعر السياسي، الذي يعبر عن غالبية الشعب المصري.

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- حصل على العديد من التكريمات من الجيش المصري والشرطة المصرية وتم تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، أهمها كانت عن قصيدة "نفسي ابقى ظابط" في الندوة التثقيفية التاسعة للقوات المسلحه 2014، وقصيدة "احترامي" في عيد الشرطة 2015، وقصيدة "صباح النصر" في ذكرى انتصارات أكتوبر .

- شارك عبدالله حسن بالقصائد والغناء والتلحين مع الفنان الكبير محمد صبحي فى برنامج "مفيش مشكله خالص".

- لحن وكتب للعديد من المطربين منهم الفنان إيهاب توفيق تتر مقدمة برنامج "إليكم السلام"، والفنان مصطفى قمر في تتر برنامج "الله على رحمتك"، والفنان هاني شاكر في تتر برنامج "النفس والهوى"، والفنان عمرو مصطفى بأغنية "حيوهم".

- كما قدم مع الفنانة مروة ناجى وشريف عبدالمنعم أغنية "الشعب أهو"، كما كتب ولحن تترات لمسلسلات إذاعية منها مسلسل بريد الجمعة للفنان ماجد الكدواني، ومسلسل توم وشيري للفنان عمرو يوسف وكندة علوش.

- شارك بقصائد وأغاني العرض المسرحي "الثامنة مساءً".

- له ديوان بعنوان "شاى كشري" وأصدره مع دار غريب، وشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2017.