فيديو| تامر حسني: "نفسي أسرق مخ خالد الصاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان تامر حسني عن الشيء الذي من الممكن أن يسرقه من الفنان خالد الصاوي.

وقال تامر، في أثناء لقائه في برنامج "Mbc trending"، بعد أن وجهت له المذيعة سؤالا: "من الممثل الذي من الممكن تسرقه سواء الفنانة زينة والفنان خالد الصاوي؟ وما الشيء الذي تسرقه؟ فرد قائلا: "ها سرق من خالد الصاوي مخه، عشان طول ما هو قاعد ممكن يقوم فجأة يعمل حاجة معينة، وهو مش بيهزرهو بيفكر في حاجة فيقوم يمثلها، ببقى نفسي أعرف هو شايف ايه بالظبط في اللحظة دي".

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف.