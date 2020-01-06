رامي صبري عن انفصال أصالة والعريان: "الحب لا يدوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعرب المطرب رامي صبري عن حزنه بسبب انفصال الفنانة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان. ونشر رامي صبري صورة للعريان وأصالة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "زعلان.. الحب لا يدوم". وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت اليوم طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأم هما "علي" و"آدم".

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