فيديو| عقد قران غادة رجب بحضور ميرفت أمين ودلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يقام الآن عقد قران وحفل زفاف الفنانة غادة رجب، على الشاعر عبدالله حسن، بحضور عدد من نجوم الفن.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من الحفل، الذي ظهر فيه الفنانة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة رجاء الجداوي، وعلقت بوسي: "بنحبك يا أحلى غادة".

وتعاونت الفنانة غادة رجب مع الشاعر عبدالله حسن في برنامج "ما فيش مشكلة خالص"، الذي قدمه الفنان محمد صبحي، على شاشة "Cbc".