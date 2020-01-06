- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يقام الآن عقد قران وحفل زفاف الفنانة غادة رجب، على الشاعر عبدالله حسن، بحضور عدد من نجوم الفن.
ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من الحفل، الذي ظهر فيه الفنانة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة رجاء الجداوي، وعلقت بوسي: "بنحبك يا أحلى غادة".
وتعاونت الفنانة غادة رجب مع الشاعر عبدالله حسن في برنامج "ما فيش مشكلة خالص"، الذي قدمه الفنان محمد صبحي، على شاشة "Cbc".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| عقد قران غادة رجب بحضور ميرفت أمين ودلال عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.