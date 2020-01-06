يشهد ظهورها الأول بعد الانفصال.. أصالة عن حفله الخيري: "أحارب الألم بصوتي"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أول ظهور لها عقب إعلان انفصالها عن المخرج طارق العريان، تحيي الفنانة أصالة، مساء يوم الجمعة المقبل، الحفل الخيري، الذي تقيمه المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء "BGICS" تحت شعار "بعشق حياتي"، بأحد فنادق مصر الجديدة.

أصالة أعربت، فى بيان تنظيم الحفل، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل، الذي يدعم المرأة قائلة: "شعرت بالفخر الشديد من الدعوة التي وجهتها لي المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء، لمشاركتهم في حفلهم السنوي لمساندة ودعم هذه الحملة الإنسانية، فكل منا له دوره في محاربة الألم، الذي تشعر به تلك السيدات، فصوتي سيكون بمثابة سفير للحب والأمل الذي يجعل من المرأة جيشا يحارب الضعف والمرض واليأس".

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وأضافت: "أتمنى أن أكون سببا في توفير دواء طيبا ليس للعلاج فقط، بل لدعم تلك الأرواح، التي تبحث عن من يدعمها نفسيا، وهو ما سأفعله بصوتي والأغاني والتي سأقدمها لهن، ليتمكن من محاربة تلك الآلام التي يشعرن بها، ولذلك اخترت مع فريق المؤسسة أغنيتي بعشق حياتي، عنوانا هذا الحفل" .

ومن جهته أكد الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، ورئيس المؤسسة: "عندما تواصلنا مع النجمة أصالة لمشاركتنا هذا العام في الحفل السنوي الخيري الضخم الذي تنظمه المؤسسة، رحبت علي الفور وأكدت أنها سعيدة بأن يكون لها دور في استكمال مسيرة العلاج والأبحاث من أجل القضاء علي السرطان وأنواعه لدى السيدات".

وأعلنت الفنانة أصالة، اليوم، انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد 13 عاما.