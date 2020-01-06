أول صورة لغادة رجب في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة للفنانة غادة رجب من حفل زفافها، اليوم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وأوضحت الصورة حضور الفنانة رجاء الجداوي حفل الزفاف، وعلقت بوسي: "مليون زغروتة لأحلى عروسة، حبيبتي الغالية غادة رجب". وتعاونت المطربة غادة رجب مؤخرا مع المطرب أحمد شيبة ومصطفى كامل ومجد القاسم وأحمد كامل من خلال فيديو كليب أوبريت غنائى يحمل اسم "حلوة بنت اللذينة".

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