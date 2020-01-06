صور| انتهاء تصوير مسلسل "فلانتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلن الفنان محمد كيلاني عن انتهاء تصوير مسلسل "فلانتينو"، اليوم، الذي من المقرر عرضه رمضان المقبل.
ونشر كيلاني صورا تجمعه بأبطال العمل منهم الزعيم عادل إمام، ووفاء صادق، ودلال عبدالعزيز، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، عبر حسابه بموقع "إنسجرام"، وعلق: "الحمد لله فركش فلانتينو، شكرا أستاذ رامي إمام على الفرصة العظيمة، شكرا لكل أساتذتي وزملائي".
مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، هادي الجيار، ومن إخراج رامي إمام.
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