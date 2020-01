غولدن غلوب 2020 .. هذه هي الأفلام والمسلسلات الفائزة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 10:49 مساءً - شهد حفل توزيع جوائز جمعية الصحافيين الأجانب في هوليوود المعروفة بجوائز الغولدن غلوب Golden Globe Awards بدورته ال 77 التي أقيمت مساء أمس الأحد بفوز فيلم Once Upon a Time... in Hollywood بالمرتبة الأولى في عدد الجوائز بنيله 3 جوائز "غولدن غلوب" من أصل 5 ترشيحات، في فئات أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل ممثل مساعد لـ براد بيت، وأفضل سيناريو لتارانتينو.

ونال فيلم "جوكر" لتود فيليبس جائزتين في فئتي أفضل ممثل في فيلم درامي ليواكين فينيكس، وأفضل موسيقى أصلية لهيلدور غوينادوتّي.

أفضل فيلم درامي، فكان فيلم "1917"، لسام مانديس.

أما فيلم "قصّة زواج" لنواه باومباخ، والذي كان مُرشّحاً لـ6 جوائز، فلم ينل إلا واحدة فقط.

وفاز فيلم Missing Link لكريس تاكر على جائزة أفضل فيلم تحريك.



أما عن فئة المسلسلات ففاز مسلسل Succession جائزة أفضل مسلسل درامي.

ونال مسلسل Fleabag جائزة أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي

أما "تشيرنوبيل" فنال جائزتي أفضل Mini Series أو فيلم تلفزيوني.

وإليكم قائمة مرشحي جوائز غولدن غلوب

عن فئة السينما

أفضل فيلم درامي :

1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي :

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Once Upon a Time in Hollywood

Rocketman

أفضل فيلم بلغة أجنبية :

The Farewell – USA

Pain and Glory – SPAIN

Portrait of a Lady on Fire – FRANCE

Parasite – SOUTH KOREA

Les Misérables – FRANCE

أفضل فيلم أنيميشن :

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Missing Link

Toy Story 4

Lion King

أما عن فئة التلفاز

أفضل مسلسل دراما :

Big Little Lies

Succession

The Crown

The Morning Show

Killing Eve

أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي :

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Politician

The Marvelous Mrs. Maisel

أفضل مسلسل قصير :

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable