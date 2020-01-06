فن ومشاهير

غولدن غلوب 2020 .. هذه هي الأفلام والمسلسلات الفائزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 10:49 مساءً - شهد حفل توزيع جوائز جمعية الصحافيين الأجانب في هوليوود المعروفة بجوائز الغولدن غلوب  Golden Globe Awards  بدورته ال 77 التي أقيمت مساء أمس الأحد بفوز فيلم Once Upon a Time... in Hollywood بالمرتبة الأولى في عدد الجوائز بنيله 3 جوائز "غولدن غلوب" من أصل 5 ترشيحات، في فئات أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل ممثل مساعد لـ براد بيت، وأفضل سيناريو لتارانتينو.

تابعي أيضاً: قائمة طعام الــ غولدن غلوب 2020... نباتية فقط!


ونال فيلم "جوكر" لتود فيليبس جائزتين في فئتي أفضل ممثل في فيلم درامي ليواكين فينيكس، وأفضل موسيقى أصلية لهيلدور غوينادوتّي.
أفضل فيلم درامي، فكان فيلم "1917"، لسام مانديس.
أما فيلم "قصّة زواج" لنواه باومباخ، والذي كان مُرشّحاً لـ6 جوائز، فلم ينل إلا واحدة فقط.
وفاز فيلم Missing Link لكريس تاكر على جائزة أفضل فيلم تحريك.

أما عن فئة المسلسلات ففاز مسلسل Succession جائزة أفضل مسلسل درامي.
ونال مسلسل Fleabag جائزة أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي
أما "تشيرنوبيل" فنال جائزتي أفضل Mini Series أو فيلم تلفزيوني.

وإليكم قائمة مرشحي جوائز غولدن غلوب

عن فئة السينما

 

أفضل فيلم درامي:

 

    1917

    The Irishman

    Joker

    Marriage Story

    The Two Popes

 

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي:

    Dolemite Is My Name

    Jojo Rabbit

    Knives Out

    Once Upon a Time in Hollywood

    Rocketman

 

أفضل فيلم بلغة أجنبية:

 

    The Farewell –  USA

    Pain and Glory –  SPAIN

    Portrait of a Lady on Fire –  FRANCE

    Parasite –  SOUTH KOREA

    Les Misérables –  FRANCE

 

أفضل فيلم أنيميشن:

 

    Frozen II

    How to Train Your Dragon: The Hidden World

Advertisements

    Missing Link

    Toy Story 4

    Lion King

تابعي أيضاً: هؤلاء هم الفائزون في حفل Golden Globe لعام 2019..شاهدوا اطلالات النجمات

أما عن فئة التلفاز

 

أفضل مسلسل دراما:

 

    Big Little Lies

    Succession

    The Crown

    The Morning Show

    Killing Eve

 

أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي:

 

    Barry

    Fleabag

    The Kominsky Method

    The Politician

    The Marvelous Mrs. Maisel

 

أفضل مسلسل قصير:

 

    Catch-22

    Chernobyl

    Fosse/Verdon

    The Loudest Voice

    Unbelievable

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غولدن غلوب 2020 .. هذه هي الأفلام والمسلسلات الفائزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا