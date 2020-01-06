غولدن غلوب 2020 .. هذه هي الأفلام والمسلسلات الفائزة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 10:49 مساءً - شهد حفل توزيع جوائز جمعية الصحافيين الأجانب في هوليوود المعروفة بجوائز الغولدن غلوب Golden Globe Awards بدورته ال 77 التي أقيمت مساء أمس الأحد بفوز فيلم Once Upon a Time... in Hollywood بالمرتبة الأولى في عدد الجوائز بنيله 3 جوائز "غولدن غلوب" من أصل 5 ترشيحات، في فئات أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل ممثل مساعد لـ براد بيت، وأفضل سيناريو لتارانتينو.
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ونال فيلم "جوكر" لتود فيليبس جائزتين في فئتي أفضل ممثل في فيلم درامي ليواكين فينيكس، وأفضل موسيقى أصلية لهيلدور غوينادوتّي.
أفضل فيلم درامي، فكان فيلم "1917"، لسام مانديس.
أما فيلم "قصّة زواج" لنواه باومباخ، والذي كان مُرشّحاً لـ6 جوائز، فلم ينل إلا واحدة فقط.
وفاز فيلم Missing Link لكريس تاكر على جائزة أفضل فيلم تحريك.
أما عن فئة المسلسلات ففاز مسلسل Succession جائزة أفضل مسلسل درامي.
ونال مسلسل Fleabag جائزة أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي
أما "تشيرنوبيل" فنال جائزتي أفضل Mini Series أو فيلم تلفزيوني.
وإليكم قائمة مرشحي جوائز غولدن غلوب
عن فئة السينما
أفضل فيلم درامي:
1917
The Irishman
Joker
Marriage Story
The Two Popes
أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي:
Dolemite Is My Name
Jojo Rabbit
Knives Out
Once Upon a Time in Hollywood
Rocketman
أفضل فيلم بلغة أجنبية:
The Farewell – USA
Pain and Glory – SPAIN
Portrait of a Lady on Fire – FRANCE
Parasite – SOUTH KOREA
Les Misérables – FRANCE
أفضل فيلم أنيميشن:
Frozen II
How to Train Your Dragon: The Hidden World
Missing Link
Toy Story 4
Lion King
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أما عن فئة التلفاز
أفضل مسلسل دراما:
Big Little Lies
Succession
The Crown
The Morning Show
Killing Eve
أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي:
Barry
Fleabag
The Kominsky Method
The Politician
The Marvelous Mrs. Maisel
أفضل مسلسل قصير:
Catch-22
Chernobyl
Fosse/Verdon
The Loudest Voice
Unbelievable
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