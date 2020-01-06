بالفيديو: نجاح المساعيد تثير الجدل رفقة زوجها بوصلة غزل

أظهر فيديو للكاتبة والشاعرة نجاح المساعيد ، هنأت من خلاله زوجها عامر السردي بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف يوم أمس الـ 5 من شهر يناير.
جاء في الفيديو: “اليوم عيد ميلاد زوجي وحبيبي عامر، اللي أقوله كل عام وهو بألف خير”، وأضافت موجهة سؤالها إلى زوجها: “وش تتمنى في عيد ميلادك”.
ليرد بعدها السردي على سؤالها قائلًا: “أنا أتمنى من كل قلبي، انه ربنا يديمك تاج فوق راسي، ويحفظلي ياكي ويحفظلي عيالك الي هما بالأصل عيالي جاسر وسلوان”، واستطرد: “وأنا بصراحة عيد ميلادي مهو بـ 5 /1، عيد ميلادي يوم الي عرفتك، يوم الي صرتي حلالي يا حلالي”.
وأثار الفيديو ردود فعل واسعة وتعليقات كثيرة، حيث أثنى البعض على حبهما لبعضهما رغم فارق السن بينهما، فيما تغزل البعض بنعومة وأنوثة المساعيد التي ظهرت من خلال الفيديو ، في المقابل لم تخلُ بعض التعليقات من الانتقاد والسخرية.
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