فيديو .. أوزي أوزبورن يطرح كليب Straight to Hell

طرح الفنان العالمي أوزي أوزبورن أحدث كليباته بعنوان Straight to Hell، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب Straight to Hell، يعد من ألبوم أوزي الجديد، والذي يحمل أسم Ordinary Man، والمقرر طرحه قريبًا بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية ومن بين أغاني الألبوم، Under the Graveyard. يحمل أسم، والمقرر طرحه قريبًا بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية ومن بين أغاني الألبوم، Under the Graveyard. يذكر أن الباند العالمي بلاك سابث طرح سابقًا ألبوم بعنوان 13، ويضم الألبوم على 12 أغنية، ومن بينهم: End of the Beginning، Loner، Zeitgeist، Age of Reason، Live Forever، Damaged Soul، وحقق الألبوم نسبة مبيعات عالية منذ طرحه بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية. Advertisements

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