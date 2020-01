فى جولدن جلوب 2020: «الله أكبر» شعار المصرى رامى يوسف بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل

أفلام السيرة الذاتية تخطف الأضواء.. والأمازون تطيح بـ«نتفليكس»

خواكين فينيكس الأحق بـ«الجوكر» بعد هيث ليدجر

«جودى» تمنح رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة

أسدل الستار منذ ساعات قليلة، على حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، بدورته السابعة والسبعين، وسط حضور عدد كبير من أهم وأشهر نجوم هوليوود. والمقام فى بيفرلى هيلز بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

واستكمالا لقصص نجاح المصريين فى الخارج، الذى افتتحها الفنان رامى مالك العام الماضى عقب حصوله على جولدن جلوب أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية ملك الروك فريدى ميركورى فى فيلم «البوهيمى الرابسودى»، احرز هذا العام الفنان رامى يوسف تقدمًا فى الدورة الـ77 فى الحفل الأهم والأضخم والذى يتنبأ بجوائز الأوسكار المقرر انطلاقها مطلع فبراير المقبل، إذ اقتنص جائزة أفضل ممثل تلفزيونى عن مسلسل «رامي» بعد منافسة شرسة جمعته مع الفنان مايكل دوجلاس عن دوره فى مسلسل The Kominsky Method، وبن بلات عن دوره فى مسلسل The Politician، وبول رود عن دوره فى مسلسل Living with Yourself، وافتتح «رامى» كلمته عقب استلام الجائزة بـ«الله أكبر» ثم توجيه الشكر لعدد من الأشخاص.

ويعزز فوز رامى يوسف، من دوافع كل مصرى، لسلك سبل الارتقاء فى هذا العالم الذى مهدت مصر لحضارته منذ الأزل.

حمل الحفل هذا العام، مفاجآت خالفت توقعات النقاد، وذلك بعد خروج فيلم The Irishman «الأيرلندى» دون جوائز رئيسية وهى من المفاجآت غير السارة بالنسبة لفريق الفيلم وغير المتوقعة بالنسبة للجمهور، خاصة أن الفيلم يحمل توقيع المخرج العالمى مارتن سكورسيزى، الذى يعد واحدا من أهم وأبرز المخرجين الذين أعادوا ترميم الكلاسيكيات والحفاظ على التراث السينمائى العالمى، فى حين اكتفى فيلم «الجوكر» الذى احدث ضجة وقت عرضه بدور العرض السينمائية، بجائزتين واحدة ذهبت لصالح البطل خواكين فينيكس، والأخرى ذهبت إلى هيلدر غونادوتير كأفضل موسيقى فى فيلم.

ومن المفاجآت أيضا، تفوق شبكة HBo بمسلسل Succession، وChernobyl، والأمازون بمسلسل Fleabag، على شبكة نتفليكس، التى خرجت من الحفل خالية الوفاض.

وعاد الممثل الكوميدى ريكى جيرفايس لاستضافة الحفل السنوى للمرة الخامسة، الذى حرص على التأكد من أن كل مشهور حصل على استحقاقه ونصيبه من النكات والسخرية.

Once Upon a Time in Hollywood يأخذ حصة الأسد..

حصل الفيلم الأمريكى Once Upon a Time in Hollywood- ذات مرة فى هوليوود، على حصة الأسد من جوائز الجولدن جلوب 2020، إذ حصد ثلاث جوائز لأفضل فيلم سينمائي- موسيقى أو كوميدى، وأفضل ممثل مساعد ذهبت للفنان براد بيت، وأفضل كاتب سيناريو ذهبت لـ«كوينتين تارانتينو».

والفيلم يدور حول ممثل تليفزيونى يحاول خبت سنوات نجوميته وتألقه بمعاونة دوبليره الذى يساعده فى المشاهد الخطرة أن يحققا شيئا من الشهرة والنجاح فى عالم صناعة السينما خلال العصر الذهبى لهوليوود فى عام 1969 بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

وحظى فيلم Once Upon a Time in Hollywood بالكثير من الاهتمام؛ كونه من تأليف وإخراج كوينتين تارانتينو والذى يُعد أحد المخرجين النجوم الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة، كما أن طاقم التمثيل يضم نخبة من أكبر وألمع الأسماء فى هوليوود على رأسهم الرباعى ليوناردو دى كابريو، براد بيت، آل باتشينو، مارجو روبى، وكذلك الأدوار المُساعدة قد تم إسنادها لعدة أسماء بارزة منها تيم روث، كورت راسل، مايكل

مادسن، تيموثى أوليفانت، داكوتا فانينج، جيمس مارسدن، داميان لويس، برت رينولدز، لوك بيرى وآخرون.

ومن المتوقع أن يحجز الفيلم مكانة له فى حفل توزيع جوائز الأوسكار المرتقبة.

وحصد الممثل العالمى خواكين فينيكس على جائزة أفضل ممثل درامى، عن دوره فى فيلم «الجوكر»، ليكون أول ممثل يحصل على إشادات إيجابية من جانب الجمهور والنقاد، بعد الأداء غير المسبوق الذى قدمه الراحل هيث ليدجر، والذى جعل إعادة تقديم الشخصية يضع كل من يؤديها فى مأزق، علما بأن خواكين هو الممثل السابع الذى يؤدى هذه الشخصية.

سام ميندز يطيح بـ «مارتن سكورسيزى» ويقتنص جائزة أفضل مخرج..

أطاحت دراما المخرج العالمى سام مينذز «1917»، برائعة المخرج العبقرى مارتن سكورسيزى «الأيرلندى» ليقتنص منه جائزة أفضل مخرج. وهى من المفاجآت غير المتوقعة. خاصة أن سكورسيزى استطاع أن يجعل مسيرته أكثر تنوعًا، بباروكة من الأفلام الرياضية والسيريالية، والكوميدية، والأدبية والدينية.

فرغم الاشادات الإيجابية التى حصل عليها فيلم «الايرلندى» الذى يقدم اثنين من أهم محاربى هوليوود القدامى، دى نيرو وآل باتشينو، ومعهما جوى بيشى، لكنه فشل أمام دراما «1917» لـ مينذز فى تحقيق أى انتصارات.

وتعيد دراما «1917» تسليط الضوء على أفلام الحرب، حيثُ يدور حول جنديين بريطانيين يذهبان فى مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو، من أجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.

وحصل الفنان العالمى تارون إيجرتون جائزة أفضل ممثل فى مسلسل موسيقى – كوميدى، عن تجسيده للمغنى البريطانى «السير إلتون جون»، فى فيلم Rocketman، الذى يتناول مسيرة إلتون الفنية والمهنية التى فرضته واحدًا من أهم نجوم الروك فى بريطانيا والعالم أجمع، والجوانب الخفية فى حياته الشخصية.

HBO والأمازون يتفوقان على نتفليكس..

Advertisements

فى مفاجأة غير متوقعة، تفوق شبكة HBO والأمازون على شبكة نتفليكس، التى هيمنت على ترشيحات جوائز جولدن جلوب فى نسختها الـ77، إذ حصلت على 34 ترشيحاً بفضل فيلم «Marriage Story» للمخرج نواه بومباك، الذى جمع 6 ترشيحات تصدر بهم القائمة الكاملة، تلاه ملحمة سكورسيزى «The Irishman» بـ5 ترشيحات، بالإضافة إلى 4 ترشيحات لفيلم السيرة الذاتية «The Two Popes» للنجم أنتونى هوبكينز.

فقد حقق كل من , Succession Chernobyl لصالح شبكة HBO، وFleabag لصالح الأمازون أكبر عدد من الانتصارات التلفزيونية، حيثُ حصل كل منهما على جائزيتن.

فجاءت جائزة أفضل مسلسل تلفزيونى موسيقى – كوميدى لصالح مسلسل Fleabag، وحصدت بطلته فيبى والر بريدج على جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية، فى حين ذهبت جائزة أفضل عمل قصير أو عمل تلفزيونى لصالح مسلسل Chernobyl، وفاز الفنان العالمى ستيلان سكارسغارد بجائزة أفضل ممثل داعم عن دوره فى Chernobyl.

وذهبت جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل فى مسلسل درامى لـ براين كوكس عن مسلسل Succession، والذى حصل أيضا على جائزة أفضل مسلسل درامى.

رينيه زيلويجر تحصد أفضل ممثلة.. والمصرى رامى يوسف يفعلها..

وعلى الرغم من غياب الأعمال العربية عن قوائم الترشيحات هذا الموسم، على خلاف العام الماضى، لكنها شهدت ترشح ممثلين أمريكيين من أصول مصرية، هما: رامى مالك، لجائزة أفضل ممثل تليفزيونى (دراما) عن دوره بالموسم الرابع والأخير لمسلسل «Mr. Robot»، ورامى يوسف، لجائزة أفضل ممثل «كوميدى - موسيقى» عن دوره بمسلسل «Ramy». فأنه للعام الثانى على التوالى، تحرز النماذج المصرية نجاحا كبيرا فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، فبعد فوز رامى مالك العام الماضى، حقق الممثل الأمريكى ذات الأصول المصرية رامى يوسف، تقدما كبيرا بعد أن نجح فى اقتناص جائزة أفضل ممثل تلفزيونى عن مسلسل « Ramy»، ليهزم كل من مايكل دوجلاس عن وره فى مسلسل The Kominsky Method، وبن بلات عن دوره فى مسلسل The Politician، وبول رود عن دوره فى مسلسل Living with Yourself.

مسلسل «Ramy» تدور أحداثه حول الجيل الأول من المهاجرين إلى أمريكا، حيث يعيش شاب وسط عائلة مسلمة تقيم فى نيوجيرسى بالولايات المتحدة، ولكنه شاب مسلم يفخر بتراثه ولا يريد أن يتخلى عنه، ولكنه يحاول تحقيق التوازن بين كونه ينتمى لأول جيل مصرى مسلم فى العالم الحديث وكونه أمريكيا.

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا فى الولايات المتحدة وبين النقاد الذين وصفوا المسلسل برحلة روحية للشباب المسلم الذى يحاول أن يجد نفسه ويستكشفها فى المجتمع الغربى، حيث يرصد المسلسل صورة المسلم الحقيقى الذى يدافع عن المسلمين وينتقد الصورة السيئة التى يروج لها المتطرفون.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة العالمية رينيه زيلويجر، عن أدائها فى فيلم «جودى».

يعتبر فيلم «جودى» للمخرج روبرت غولد، بمثابة المركبة التى تحمل شحنة ثمينة تتمثل فى أفضل أداء تمثيلى فى هذا العام من جانب رينيه زيلويجر التى تقوم بدور نجمة الغناء الراحلة «جودى جارلاند» فى أواخر مسيرتها المهنية.

يتناول الفيلم الأيام الأخيرة لجودى جارلاند، حينما شاركت ضمن فعاليات نادي«توك أوف ذا تاون» الليلى بلندن وزادت خلال تلك الفترة إضطراباً وقهراً لا حد له. وبحلول الوقت الذى تخطو فيه «جودي» عتبة لندن، يحاصرها الإدمان الزائد على الحبوب والكحول، وتعانى من الأرق المزمن والمرهق بالشلل الذاتى والشعور بالخوف الذى دفعها إلى حافة الجنون والشعور بالاضطهاد والعجز التام عن إدراك النجاح.

كما تطرق الفيلم أيضا إلى حياة جودى وهى فى ريعان الشباب وكيف كانت تنصاع بالإجبار على فعل ما لا تطيقه، والتوبيخ الزائد الذى كانت تتعرض له نظير إعطاء الفن أولوية تامة على حساب حياتها الشخصية.

وحصلت الفنانة العالمية لورا ديرن على جائزة أفضل ممثلة مساعدة فى دراما Marriage Story، فى حين ذهبت جائزة أفضل ممثلة فى مسلسل موسيقى – كوميدى، للفنانة أوكوافينا عن دورها فى مسلسل The Farewell.

كوميديا وتراجيديا الطفيليات البشرية مفاجأة الدورة الـ77..

فاز فيلم «Parasite - باراسيت» بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ليصبح أول فيلم كورى جنوبى يفوز بهذه الجائزة.

يحكى المخرج الكورى «بونج جون هو» فى رائعته Parasite، الحاصل على السعفة الذهبية فى مهرجان كان السينمائى هذا العام، ليصير بذلك هو أول كورى جنوبى يحصد هذه الجائزة السينمائية الأكثر قيمة وبريقًا، تجربة شخصية حدثت معه، وهو أثناء دراسته الجامعية كان قد لجأ ومن أجل الحصول على المال إلى التدريس لابن أحد الأثرياء، وأنه لا يزال يتذكر حتى الآن، وهو ابن الطبقة الوسطى، ذلك الشعور الغريب والمخيف الذى تملكه لدى رؤيته لمنزل العائلة باذخة الثراء للمرة الأولى. من هذا الشعور جاءت البذرة الأولى التى أثمرت فيلمه «Parasite».

ويحكى الفيلم، رفقة جين وون هان حكاية عائلتين متماثلتين، كل منهما مكون من أربعة أفراد، أب وأم وابن وابنة.

وكرمت المذيعة إلين دى جينريس فى حفل جولدن جلوب بجائزة «Carol Burnett Award» لمساهماتها فى المجال التليفزيونى وصناعة الترفيه، بعد أن حظى برنامجها «ellen degeneres show» بنسبة مشاهدة عالية.

وذهبت جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة لـ باتريشا أركيت عن دورها فى مسلسل The Act.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة فى عمل درامى لـ«أوليفيا كولمان» عن أدائها لدور الملكة إلزابيث فى مسلسل TheCrown.