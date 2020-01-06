شاهد.. مي حلمي تعبر عن حبها الشديد لزوجها محمد رشاد بطريقتها الخاصة

نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة تجمعها بزوجها الفنان محمد رشاد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعبرت مي عن شدة حبها لزوجها، قائلة: "إلي صديقي حبيبي أبي وسندي وأخي وأكبر وأصغر أبنائي أحبك فأنت عوضي في الدنيا مادمت سالمًا فأنا بخير لست حزينة فالمواقف دائمًا تعبر عن من حولك وقت الشدة .. وقتًا ما سأرزق بأولاد ثم يدور الكون بأم ثم جدة عجوز ثم أحفاد وهكذا ولكن عندما يشاء القدير عوضه كبير". عوضي في الدنيا مادمت سالمًا فأنا بخير لست حزينة فالمواقف دائمًا تعبر عن من حولك وقت الشدة .. وقتًا ما سأرزق بأولاد ثم يدور الكون بأم ثم جدة عجوز ثم أحفاد وهكذا ولكن عندما يشاء القدير عوضه كبير". Advertisements يذكر أن الفنان محمد رشاد طرح سابقًا أغنية بعنوان إحساسي، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة، منذ طحرها عبر موقع يوتيوب.

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