وجهت النجمة إليسا رسالة للنجمة أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وجاء ذلك بعد إعلان النجمة أصالة والمنتج طارق العريان انفصالهما.
وتمنت إليسا كل الخير لأصالة، قائلة: الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية ..خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك .. كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية.
ومن ناحيتها وجهت أصالة رسالة شكر لإليسا، قائلة: غاليتي إليسّا ألّف شكر على كلامك الطيّب ..
يذكر أن النجمة إليسا طرحت مؤخرًا كليب بعنوان كرهني، وهو من إخراج إنجي الجمال، والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
جدير بالذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا برومو كليب جديد، والمقرر عرضه قريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة إليسا إلى أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.