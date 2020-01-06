رسالة إليسا إلى أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

وجهت النجمة إليسا رسالة للنجمة أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وجاء ذلك بعد إعلان النجمة أصالة والمنتج طارق العريان انفصالهما.

وتمنت إليسا كل الخير لأصالة، قائلة: الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية ..

خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك .. كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية.



ومن ناحيتها وجهت أصالة رسالة شكر لإليسا، قائلة: غاليتي إليسّا ألّف شكر على كلامك الطيّب ..

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والّلي خلقنا مابيتركنا.

يذكر أن النجمة إليسا طرحت مؤخرًا كليب بعنوان كرهني، وهو من إخراج إنجي الجمال، والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

جدير بالذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا برومو كليب جديد، والمقرر عرضه قريبًا.