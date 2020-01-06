نقل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم للمستشفى لإصابته بعارض صحي

أمرت القاضية غادة عون المدعية العامة الاستئنافية، بنقل فادي الهاشم، زوج النجمة نانسي عجرم، من الحجز الشرطي إلى أحد المستشفيات اللبنانية اليوم الإثنين، جراء إصابته بعارض صحى، على أن يعرض على القضاء صباح الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن فى القضية المتهم فيها بقتل شخص حاول سرقته منزله.

ومن المقرر أن يصدر قاضي التحقيق "نقولا منصور"، غدا الثلاثاء، قراره فى القضية، إما باستمرار احتجاز فادى الهاشم، أو الافراج عنه مؤقتا لحين حسم القضية، وذلك بعد إطلاعه على ملف القضية وفيديوهات كاميرات المراقبة، بعدما قام فادي بقتل لص اقتحم منزله ، أمس الأحد، وحاول خطف بناته.

يشار إلى أن كاميرات المراقبة في منزل النجمة نانسي عجرم، أظهرت فيديو لحظة دخول اللص إلى منزلها، وصولًا إلى المواجهة التى حصلت بينه

وبين زوجها فادي الهاشم.

ويظهر في الفيديو اللص وهو يتجول في المنزل ويحمل مسدسًا، كما يظهر صوت فادي الهاشم وهو يشرح ما حدث بالفعل، بينه وبين اللص، قائلًا: "إن السارق دخل غرفة بناتي، ركضت حاملًا السلاح صوبه، بعد ما سمعت أنه دخل غرفة بناتي أنا جنيت وحدث ما حدث".

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كما تبين أيضًا من خلال الكاميرات، أن اللص استولى على شنطة صغيرة تعود لنانسي، وطلب المال والذهب من زوجها.

وكانت أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الأحد، قرارًا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين سارق

بالإكراه يحمل الجنسية السورية دخل منزله فجرًا في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن المقرر أن يخرج زوج نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، غدًا الثلاثاء من المستشفى، لكي يتم التحقيق معه في قسم الشرطة، ومنها يتم إخلاء سبيله، بعد أن يؤكد أنه كان في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته.

يذكر أن رجل الأعمال فادي الهاشم، عمل كطبيب أسنان لبناني مشهور، وهو من مواليد عام 1969، ونشأت بينه وبين النجمة نانسي عجرم قصة حب منذ عام 2005، وفي عام 2008 أعلنا زواجهما مدنيًا، في قبرص، وبعدها سافرا لقضاء شهر العسل في إحدى الجزر بأوروبا، ويرجع السبب إلى زواجهما مدنيًا أنهما لا ينتميان لنفس الطائفة، فنانسي من طائفة الروم، وهو من الطائفة المارونية، وأنجبا ثلاث بنات، وهن: إيلا، ميلا، ليا، كما يحرص الدكتور فادي دائمًا على الإبتعاد عن الأضواء، رغم حرص نانسي على نشر صورهما في كل المناسبات.