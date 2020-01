فيديو.. عزف "لونجا 79" لهاني شنودة في حفل جولدن جلوب 2020

عزفت موسيقى برنامج "الكاميرا في الملعب"، في حفل "جولدن جلوب"، بدورته الـ 77، وذلك عقب إعلان فوز الفنان العالمي رامي يوسف، بالجائزة كأفضل أداء ممثل تلفزيوني، عن مسلسل بعنوان" ramy".

وأعرب رامي عن سعادته الغامرة بالفوز بالجائزة، قائلًا: "الحمد لله .. الله أكبر".

