نادين نسيب نجيم تتألم لمشاهد استغاثة الحيوانات في حرائق أستراليا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن ألمها لرؤية مشاهد الحيوانات التي تستغيث بسبب الحرائق التي اندلعت منذ أسابيع وما زالت مستمرة في أستراليا بفعل الارتفاع في درجات الحرارة.

وعلقت نادين على صورة لاثنين من صغار حيوانات الكنغر الأسترالية وهما يحتضنان بعضهما خوفاً :"الألم والحزن مُستحق بعد مشاهدة حرائق أستراليا التي أبادت أكثر من نصف مليار حيوان، وألتهمت مساحات هائلة من الطبيعة والغطاء النباتي. مشاهد استغاثة الحيوانات مؤلمة قاسية، دعواتنا الصادقة بانتهاء هذه الكارثة"، وأرفقته بإيموجي قلب مفطور ووسم صلي لأستراليا بالإنكليزية.

إشارة إلى أن نادين كانت توجهت من خلال صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ​نانسي عجرم​ شاكرة الله على سلامتها بعد حادثة السرقة واقتحام منزلها وعلقت :"الحمدلله على سلامتك وسلامة زوجك وبناتك حبيبتي نانسي، يلّي صار بشاعة وشر كبير بس ربنا كان معكن، ويلّي عملو زوجك هو رد الفعل الطبيعي لكل أب أو أم لما يكونوا ولادهن تحت الخطر. الله يحميلك عيلتك، ويا رب تحفظ كل العالم من كل شر ومكروه".

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