راسل كرو يستعرض جائزة الغولدن غلوب في شاحنة إطفاء جهزها بنفسه -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - غاب النجم الأسترالي ​راسل كرو​ عن حفل ال​غولدن غلوب​ الذي أقيم فجر الإثنين في لاس فيغاس وذلك بسبب اضطراره للبقاء لحماية عائلته في ظل الحرائق التي تتعرض لها ​أستراليا​ مؤخراً بسبب ارتفاع الحرارة.

وقد بعث راسل كرو برسالة مهمة جداً استعان بجائزته لإرسالها وهي لنشر الوعي حول التغير المناخي وتسليط الضوء على الحرائق التي تلتهم غابات أستراليا وتفتك بالطبيعة والحيوانات والتي أدت حتى الساعة إلى وفاة 24 شخصاً منذ بدء اندلاعها إلى اليوم، وهذه الرسالة هي عبارة عن مقطع مصور يظهر تجهيز كرو لشاحنة إطفاء بكل ما يلزم للمساهمة في إخماد النيران وظهرت فيها جائزة الغولدن غلوب التي فاز بها عن فئة أفضل ممثل عن مسلسل "الصوت الأعلى".

وقالت النجمتان ​جينيفر أنيستون​ وريس ويذرسبون، في بيان، أدليا به في الحفل إن «المأساة التي تشهدها أستراليا هي بسبب التغير المناخي نقلاً عن لسان كرو".

وتعرضت حكومات الولايات والأقاليم في أستراليا لانتقادات شديدة حتى بعد مكافحتها المئات من حرائق الغابات الضخمة بسبب عدم تخصيصها القدر الكافي من الموارد والتمويل.

إشارة إلى أن مشاهير هوليوود ونجوم الغناء والرياضة تسابقوا على جمع الأموال لرجال الإطفاء وضحايا حرائق الغابات في أستراليا، ومنهم ​نيكول كيدمان​، التي أعلنت تبرعها بنصف مليون دولار لصالح رجال الإطفاء، وتعهدت نجمة البوب الأميركية بينك (40 عاماً) بتقديم نصف مليون دولار أميركي لخدمات الإطفاء الأسترالية.