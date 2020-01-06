مي مطر تروي لـ"الفن" تفاصيل تعرضها للسرقة أمس

ميرنا وليد - بيروت - بعد حادثة محاولة سرقة منزل الفنانة ​نانسي عجرم​ واقتحام منزلها، علم موقع الخليج 365 أن الفنانة اللبنانية ​مي مطر​ تعرضت أيضاً للسرقة.

وفي اتصال مع موقعنا للإطمئنان على مطر والاستفسار عن الوقائع قالت لنا :"ظهر أمس الأحد كنت متجهة بسيارتي من منزلي في أدونيس إلى منزل والدتي في ذوق مكايل، لكنني لاحظت أن هناك سيارة تلاحقني طوال الطريق، وقبل أن أصل إلى منزل والدتي سلكت طرقاً فرعية، بعدما أدركت أن من يلاحقني يريد أذيتي ولم أرد أن يعرف عنوان منزل والدتي، ودخلت في عدة أحياء لا أعرفها، وبعد أن نظرت حولي ولم أجد السيارة وظننت أنه أضاعني، فوجئت به يقطع علي الطريق".

وتابعت مي قائلة :"كان في السيارة شخصان أحدهما السائق والآخر ترجل من السيارة وتقدم نحو باب السيارة حيث كنت موجودة وطلب مني فتح الباب وناداني باسمي، وكان يعتمر قبعة ويرتدي معطفاً وتقصد أن يظهر لي مسدساً كان على خصره لكنه لم يشهره في وجهي، وكنت طوال الوقت واضعة إبني في حضني من خوفي عليه، وفي هذا الوقت حين جلس في المقعد الى جانبي، فتحت باب السيارة وهرولت مسرعة إلى أن وصلت إلى أحد الأحراج على يساري ومشيت فيه إلى أن وجدت بيتاً حجرياً، وهناك اتصلت بأمي وعائلتي وجاؤوا لاصطحابي".

وتابعت مي :"لم يسرق سوى 200 ألف ليرة من حقيبة يدي وترك السيارة بابها مفتوح وما زالت أضواؤها تعمل ولم يطفئها".

وبالنسبة للتحقيق قالت مي لموقعنا :"تقدمت بشكوى إلى مخفر جونية وتابعوا الموضوع بشكل مكثف وبالفعل كانوا مهتمين على عكس ما يعتقده الناس ووصلوا حالياً في التحقيقات إلى النهاية".

وختمت مي :"أشكر الله أنه لم يحصل إطلاق نار وأنني وأبني وأمي بخير، وأود أن أقول لا توجد خيمة فوق رأس أي شخص، أي أن أي شخص ممكن يتعرض لهكذا حادثة، كما أن هناك أمراً مهماً أود أن أقوله هو أنه ليس كل فنان لديه مال كثير، وهناك فنانون جنوا ملايين ويستأهلونها وأنا لا علاقة لي بالأمر، وأعمل حالياً في التسويق في مواقع التواصل الاجتماعي ، وأعيش بتواضع كامل وأتمنى أن لا يزيد أحد من مشاكلي".