تراند اليوم : بعد إجازة قصيرة .. علي ربيع يعود للوكيشن الخطة العامية

يواصل الفنان على ربيع تصوير مشاهد فيلمه “الخطة العامية” اليوم الاثنين، وذلك بعدما حصل فريق العمل علي إجازة قصيرة من التصوير خلال الفترة الماضية بسبب احتفالات رأس السنة.

فيلم “الخطة العامية” يشارك فيه إلى جانب على ربيع العديد من النجوم منهم عمرو عبد الجليل، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.

تدور قصة الفيلم حول محاولة على ربيع سرقة بنك، من خلال الشخصية المختلفة التي يلعبها.

على جانب آخر يستعد الفنان على ربيع لبدء تصوير مسلسل “وصل أمانة” الذي سيقوم بتصويره خلال الشهر الجاري، والذي يشاركه في البطولة الفنان مصطفى خاطر حيث يظهرا معًا للمرة الأولي في الدراما بعد سنوات من العمل معًا في “مسرح مصر”، وذلك تمهيدًا لعرض المسلسل ضمن سباق دراما رمضان 2020، وهو المسلسل الذي تدور فكرته حول حلقات منفصلة متصلة.