تراند اليوم : من هم الفائزين بجوائز غولدن غلوب في دورتها ال77؟-تفاصيل

بعد ترقب طويل من الجمهور، تم الإعلان عن الفائزين النهائيين بجوائز غولدن غلوب بدورتها الـ77، في احتفال أقيم بقاعة “بيفرلى هيلتون” في ولاية لوس أنجلوس الأميركية فجر اليوم الإثنين

فاز فيلم Parasite بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزة .ويتناول الفيلم الذي أخرجه المخرج بونج جون هو، قصة أسرة كورية فقيرة تدمج نفسها في حياة عائلة ثرية

كما فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف، بجائزة غولدن غلوب عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل الكوميديا Ramy وقال يوسف وهو يتسلم الجائزة: “لقد قدمنا عرضاً محددا للغاية حول عائلة عربية مسلمة تعيش في ولاية نيو جيرسي، وهذا يعني الكثير ليتم الاعتراف به على هذا المستوى.”

وحصد الممثل خواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلمJoker ، من إخراج تود فيليبس وسيناريو سكوت سيلفر وتود فيليبس، والذي تدور أحداثه حول آرثر فليك بطل الفيلم وهو رجل في منتصف العمر من الطبقة العاملة يعيش مع والدته المريضة ويعمل كمهرج بينما يتخيل قصة حب مع جارته الأم العازبة الجميلة التي تعيش في نفس المبنى

أما براد بيت فقد فاز بجائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم Once upon a time in Hollywood. وفازت الممثلة الإنجليزية فيبي والر بريدج، بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني كوميدي، وذلك عن دورها بمسلسل الكوميديا الشهير Fleabag

وشارك في تقديم الحفل كل من بول ريد وجينفير أنيستون وغلين كلوز ودانيال كريغ وتيد دانسون وويل فيريل وكيت ماكيكون وتشارليز ثيرون وصوفيا فيرغيرا وكيري واشنطن وسكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وغيرهم

يذكر أن حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2020 يعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية التي ينتظرها مشاهير العالم سنوياً، والذي يقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع جوائز أوسكار