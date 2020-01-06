تراند اليوم : بالرغم من أنها لم تواجه اللص أصيبت.. مديرة أعمال نانسي عجرم تكشف تفاصيل الحادث-فيديو

كشف جيجي لمارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، تفاصيل حادث السطو الذي تعرضت له في منزلها أمس الأول، ونتج عنه مقتل المسلح على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

أوضح جيجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “القاهرة الآن”، على قناة “العربية الحدث”، أن نانسي وأسرتها بخير الآن، وأنه يتم التحقيق حاليا في كيفية دخول اللص لمنزلها رغم الإجراءات الأمنية الشديدة، وهل هناك تسهيلات تمت من خلال أحد العاملين بالمنزل.

أضاف أن ما فعله زوج نانسي هو دفاع عن النفس بلا شك، وهو ما وضحته كاميرات المراقبة، لافتا إلى أن نانسي اتصلت به على الفور عقب الحادث في تمام الساعة الثالثة صباحا، وكان موقفا صعبا للغاية.

وبسؤاله عن كيفية إصابة نانسي في الحادث رغم عدم مواجهتها للص، فأوضح جيجي أنه نتيجة لإطلاق الرصاص المتبادل، تكسر جزء كبير من الزجاج وتناثرت أجزاؤه، مما أصابها في قدمها كما ظهر في الصور.

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جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرضت للاقتحام فجر أمس من قبل، أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

واعتبرت مصادر التحقيق أن زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أن السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس.