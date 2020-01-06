خالد النبوي والنجوم في العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم مساء الأحد 5 يناير، العرض الخاص لفيلم “يوم وليلة”، في مول مصر، بحضور مجموعة من أبطال الفيلم.

وشارك في العرض الخاص لفيلم “يوم وليلة”، مجموعة كبيرة من أبطاله منهم، حنان مطاوع، ومحمد جمعة، ودرة، وسارة نخلة، وحمزة العيلي، وحمادة بركات، وعمر الشناوي، ومصطفى هريدي، وخالد سرحان، بينما تغيب البطل الرئيس الثاني في الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي الذي أثار غيابه العديد من التساؤلات.

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يُذكر أن “‎يوم وليلة” هو الاسم الجديد للفيلم الذي كان يحمل اسم “يوم مصري”، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.

الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المغرب في أكتوبر الماضي، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان “مالمو” للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان.

يشارك في بطولة فيلم “يوم وليلة” كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.