“الجوكر” أفضل ممثل درامي في “غولدن غلوب” 2020.. فهل سيحصد الأوسكار؟

متابعة بتجـــــــــــرد: حصد الممثل الأميركي “خواكين فينيكس” جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي وهو فيلم “الجوكر” في حفل جوائز غولدن غلوب، وزاد بذلك حظوظه لنيل جائزة أوسكار.

وفي خلال الخطاب الّذي ألقاه بعد تتويجه، قال فينيكس: جميع المنافسين يدركون حقّاً أنه لا وجود لأي منافسة في هذا الإطار”.

وفي التفاصيل، فقد جسّد فينيكس في الفيلم الّذي حقّق نجاحاً كبيراً على مستوى العالم شخصية “آرثر فليك” الذي تحول إلى أخطر المجرمين في مدينة “غوثام” بسبب العديد من الأحداث الّتي أثّرت فيه وفي طفولته.

وقد حضر حفل توزيع جوائز غولدن غلوب النجم المصري العالمي رامي مالك وكل من كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت وغيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن توزيع جوائز غولدن غلوب هي من أهم الأحداث الفنية التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد من حفل توزيع الأوسكار فحسب.