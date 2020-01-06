مارك زوكربيرغ يستفيد من الخصومات.. كاميرا رصدته في متاجر السعر المنخفض!

متابعة بتجـــــــــــرد: رصدت بعض الكاميرات الملياردير ومؤسس فيسبوك ” مارك زوكربيرغ” برفقة زوجته وهو يتسوّق خلال موسم الأعياد هذه السنة في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

وفي التفاصيل، فرغم ثروته الّتي تُقدّر بنحو 77 مليار دولار، شوهد مارك البالغ من العمر 35 عاماً برفقة زوجته بريسيلا تشان في متجر “كوستكو” للبيع بأسعار منخفضة ومغرية.

وتمّ تصوير مارك في قسم الأجهزة الكهربائية وهو يشتري تلفزيوناً تماماً كأبناء الطبقة المتوسطة.

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وفي هذا السياق، قال أحد العاملين في المتجر الّذي التقط الصورة:” لقد شعرت بالصدمة بعد رؤيتهما في هذا المتجر على الرّغم من أنني علمتُ أنّهما يتسوّقان هنا دائماً “.

وأوضح أيضاً أن زوكربيرغ وزوجته كانا ودودين جدّاً مع كل من ألقى التّحية عليهما وكانا عاديين ومتواضعين تماماً كغيرهما من المتسوّقين ووبخاصةٍ أنّ زوكربيرغ كان يرتدي بنطلون جينز وقميصاً رماديّاً.