عبارة “إن شاء الله” العربية.. تدخل أعرق قواميس اللغة الألمانية!

متابعة بتجـــــــــرد: أُدرجت عبارة “إن شاء الله” العربية في قاموس “دودن” (Doden) الذي يعتبر أحد أهم قواميس اللغة الألمانية ومرجعاً شاملاً في المعاني وقواعد الإملاء.

وقد اعتمد القاموس صيغة “Inschallah” لكتابة العبارة على موقعه الإلكتروني موضحاً أنّ هذه العبارة هي ذات جذور عربية وشائعة جدّاً بخاصةٍ لدى المسلمين.

ولم يصدر البيان بعد ما إذا كانت عبارة “إن شاء الله” ستدخل ضمن النسخة المطبوعة الجديدة من القاموس، أم لا.

والجدير بالذكر أنّ ألمانيا كانت قد افتتحت عدداً من المدارس لتعليم اللغة العربية، بعد أن طالب بها العديد من الأساتذة الجامعيين لاعتمادها كمادة إلزامية لمواجهة تحدّي إدماج أكثر من 320 ألفاً من أطفال اللاجئين الّذين يتكلّمون هذه اللغة.

واقترح رئيس إحدى الجامعات الألمانية تعميم تدريس اللغة العربية كمادة إلزامية لجميع التلاميذ بكل المدارس الإلمانية من السنة الأولى حتّى الثانوية العامة.