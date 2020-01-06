انطلاق The Voice Kids 3 بمرحلة «الصوت وبس»

انطلاقة جديدة لحلقات الموسم الثالث من البرنامج العالمى بصيغته العربية «The Voice Kids» على «MBC مصر» بدأت هذا الأسبوع، بمشاركة كل من المدربين الثلاثة نانسى عجرم وعاصى الحلانى ومحمد حماقى، حيث بدأت مرحلة «الصوت وبس» التي يجرى خلالها اختيار الأطفال المشاركين للتصعيد في المرحلة المقبلة من البرنامج، وعبرت نانسى عجرم عن حماستها وتفاؤلها بالموسم الثالث من البرنامج، ورأى حماقى أن الخوف والفرح سيكونان سيّدى الموقف، فيما أشار عاصى إلى أنه انتظر بفارغ الصبر لقاء المواهب الصغيرة، وانتهت الحلقة الأولى بضم نانسى إلى فريقها كلا من إياد قدورة من فلسطين، حلا البربور من سوريا، غايا الخورى من لبنان، محمد إسلام رميح من سوريا، بينما ضم عاصى كلا من عبدالرحمن الخضور من الأردن، وخديجة عمران من اليمن، وضم حماقى كلا من ياسمين أسامة من مصر، ومحمد وقضيض من المغرب.

انطلقت الحلقة الأولى من مرحلة «الصوت وبس» من الموسم الثالث من برنامج The Voice Kids، مع إياد قدورة -7 سنوات- من فلسطين الذي يعيش في مصر، وغنى «الصهبجية» للراحل سيد درويش، واستدار له المدربون الثلاثة بكراسيهم تباعاً، وحاولوا استمالته من أجل الانضمام إلى فريقه، قبل أن يختار نانسى التي علقت بالقول إن «صوت إياد يدخل القلب من دون استئذان».

وأشار عبدالرحمن الخضور من الأردن إلى أنه أتى إلى البرنامج ليسمع صوته للناس، فغنى موال «حبيبى من ضلوعى مال عينه» وأغنية «الزينة لبست خلخالا» لسمير يزبك، وأشاد عاصى بأدائه، وكان المدرب الوحيد الذي لف له، وانضم بالتالى إلى فريقه، وأشار إلى أن عبدالرحمن يضع عُرباً في غنائه توحى وكأنه يغنى لسنوات تفوق عمره، وتقنية الغناء التي يستخدمها لا يتقنها فنانون يغنون منذ سنوات.

وأطلّت ياسمين أسامة من مصر- 12 عاماً -على المسرح لتغنى «يا صباح الخير» لكوكب الشرق أم كلثوم، فاستدارت لها نانسى وحماقى في اللحظة نفسها، ثم عاصى، واختارت الانضمام إلى فريق حماقى.

حلا البربور من سوريا التي تبلغ من العمر 13 عاماً، شرحت أنها قصدت معهد فريد الأطرش في بلدها لتطوير نفسها في الغناء والعزف، ولفت لها نانسى في اللحظة الأخيرة لتضمها إلى فريقها.

ولفت محمد وقضيض من المغرب إلى أن من وجهه وشجعه على الفن كان جده الراحل، وأنه هو من دفع به إلى حب الغناء، وأدى أغنية كان جده يحب سماعها بصوته وهى «موال حبيبى على الدنيا» وأغنية «آه يا حلو» لصباح فخرى، واختار محمد الانضمام إلى فريق حماقى.

Advertisements

وأكدت غايا الخورى من لبنان أنها لطالما كانت تخاف من الغناء أمام الناس أو على المسرح، لكنها حاولت طيلة الفترة الماضية أن تجتاز هذا الأمر، وانضمت إلى فريق نانسى.

واعتبرت خديجة عمران من اليمن أن وصولها إلى هذا البرنامج هو حلم تحقق، وكشفت أنها تمرنت وحدها لتطور موهبتها وهو الأمر الذي منحها ثقة في نفسها، وغنت «ضنانى الشوق» لمحمد عبده، وانضمت إلى فريق عاصى.

واختتم محمد إسلام رميح الملقب بأبوالعز من سوريا-11 عاما- استعراض المواهب بموال «ريم على القاع» وأغنية «حب إيه» لأم كلثوم، واختار نانسى التي أثنت على إحساسه وموهبته الجميلة

قد يهمك ايضاً:

زوج نانسى عجرم يثير الجدل بارتداء روب حمام

نانسي عجرم تطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب