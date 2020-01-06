زينة تشارك جمهورها كواليس تصوير فيلم الفلوس مع خالد الصاوي

شاركت الفنانة زينة، جمهورها بمجموعة صور من داخل كواليس تصوير فيلمها الجديد "الفلوس"، مع النجم خالد الصاوي، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتبت، "في بداية اَى علاقة تظهر المشاعر، وفي نهايتها تظهر الأخلاق".

ويشار إلى أن الفنانة زينة، كانت قد احتفلت في نهاية شهر ديسمبر الماضى، بطرح فيلم "الفلوس" بدور العرض، بطولة تامر حسنى وعدد كبير من النجوم، حيث كان الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019، العرض الأول الخاص بحضور صناع العمل الفنى فى أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، من ضنهم الفنان على ربيع، والذى هنأ الفنان تامر حسنى، بالفيلم الجديد بطريقته الكوميدية المعهودة، ونشرت زينة صورا خلال تواجدها فى دور العرض برفقة عدد كبير من الفنانين، وعلقت قائلة: "الحمد لله فيلم الفلوس حاليا بجميع دور العرض".

وكان قد انطلق، العرض الخاص لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، يوم 24 ديسمبر الماضى، بأحد المولات الكبرى فى أكتوبر، حيث أقيم عرض خاص للعمل بحضور صناعه وأبطاله وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وتهنئة أبطاله بطرحه فى دور العرض السينمائية، حيث تواجد تامر حسنى دخل القاعة بصعوبة بالغة بسبب الزحام وتكدس الجمهور حوله، مما تسبب فى شلل الحركة فى محيط قاعة العرض.

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وحضر العرض الخاص بطلة الفيلم النجمة زينة وخالد الصاوى وزوجته، والمخرج سعيد الماروق والشاعر أحمد المالكى مؤلف الأغنية الدعائية للفيلم، وحضر أيضًا على ربيع الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، كما تواجدت الفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والراقصة جوهرة، أكرم حسنى، هنا الزاهد، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جوهرة، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على.

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