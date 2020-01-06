نيللى كريم تعود من جديد للسوشيال ميديا بجلسة تصوير جريئة

شاركت النجمة نيللى كريم، جمهورها، بجلسة تصوير جريئة لها من جديد، بعد توقف مشاركتها لفترة طويلة أثر أزمة العملية الجراحية التى أجرتها فى الوجه، لإزالة ورم حميد، ونشرت النجمة البالغة من العمر 45 عامًا بعض الصور الجديدة لها التى ارتدت فيها جاكيت عارى من منطقة الكتف، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام.

واحتفلت الفنانة نيللى كريم، منتصف الشهر الماضى، بعيد ميلادها الـ45، فى حفل خاص شاركها فيه أصدقائها من خارج الوسط الفنى، إضافة إلى بعض النجوم على رأسهم الفنانة يسرا، كما حضرت الحفل الإعلامية بوسى شلبى.

وتلقت نيللى كريم العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلادها من أصدقائها فى الوسط الفنى عبر السوشيال ميديا، حيث نشر آسر ياسين صورة تجمعه بنيللى كريم عبر حسابه على فيس بوك، وكتب لها: "كل سنة وأنتى طيبة يا نيللى يا جميلة"، كما نشر أمير كرارة صورة برفقه نيللى عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب لها: "كل سنة وأنتى طيبة".

وتعرضت النجمة نيللى كريم، الفترة الاخيرة لعملية فى الوجه لإزالة ورم حميد، وهذه الأيام تتعافى نيللى كريم وتستعيد نشاطها الفنى، قبل أن تبدأ تصوير مسلسلها "النصابين" الذى يشاركها في بطولته الفنان آسر ياسين، ومصطفي درويش، وميدو عامل، ومن تأليف أحمد والي وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

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ولدت نيللى كريم فى الإسكندرية لأب مصرى وأم روسية، والتحقت بمدرسة الباليه منذ أن كان عمرها فى الرابعة، ثم تدربت مع فرقة البولشوى، وعادت إلى مصر وعمرها 16 عامًا.

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