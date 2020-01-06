صفاء جلال تنشر صورا رفقة زوجها من "شرم الشيخ"

شاركت الفنانة صفاء جلال جمهورها بمجموعة من الصور تجمعها بزوجها وليد، خلال رحلتيهما لمدينة "شرم الشيخ".

وظهرت صفاء وزوجها في الصور من أمام البحر، وعلقت: "شرم الشيخ أحلى مدينة في العالم، وجوزي حبيبي".

وشاركت الفنانة صفاء جلال في مسرحية "مكتوبلي أغنيلك"، التي عرضت على مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية، سبتمبر الماضي، من إنتاج فرقة "تحت 18" بقيادة الفنان وليد طه، ويشارك في بطولتها إيمان البحر درويش، وشيرين، ووائل علاء، ومصطفى عبدالسلام، وفتحي سعد، ومحمود تركي، ومروة جمال، ومحمد مجدي، ومصطفى يوسف، وعماد عبدالمجيد، وزكي لوجو، وحمزة خاطر، والطفلة بيلار.

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