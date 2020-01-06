إليسا توجه رسالة لأصالة عقب انفصالها

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة للفنانة أصالة نصري عقب إعلانها عن انفصالها من زوجها المخرج طارق العريان.
وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية! خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك، كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية".
ورد الفنانة أصالة على تغريدة إليسا: "غاليتي إليسا، ألف شكر على كلامك الطيب، واللي خلقنا ما بيتركنا".
وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت اليوم طلاقها من المخرج طارق العريان، بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأم هما "علي" و"آدم".
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