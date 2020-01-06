شكرا لقرائتكم خبر عن "أصعب تجربة" أول أغانى أميرة فراج وتحيى حفلا غنائيا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الإعلامية والفنانة أميرة فراج - زوجة المطرب أحمد فهمى - لطرح أغنية على طريقة السينجل تحمل اسم "أصعب تجربة"، من كلمات جمال الخولى وتوزيع محمد عشى وألحان محمد خلف، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وقالت أميرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها عادت إلى الغناء منذ خمس سنوات، وتعاونت مع فريق "أيامنا الحلوة" وكورال الأطفال مع الموسيقار سليم سحاب، وفرقة بنات النيل ثم توقفت، مضيفة أنها تحيى حفلا غنائيا خلال شهر فبراير المقبل.









ونشرت أميرة البرومو الدعائى الخاص بالأغنية، وكذلك البوستر الدعائى الخاص بالأغنية، وعلقت: "أصعب تجربة خطوة في حلم بقالي كتير نفسي أحققه، ألحان محمد خلف وكلمات جمال الخولي وتوزيع محمد عشي مكس وماستر ماهر صلاح، مكياج حبيبتي وروحي ريهام خليفة.. قريباً أن شاء الله تعجبكوا".

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ومن ناحية أخرى قال النجم أحمد فهمى عضو فريق واما: إن هناك فكرة لفيلم يجمع أعضاء الفريق نخطط لها منذ فترة كبيرة، خاصة أن الفريق لم يجتمع كله فى مشروع تمثيل فأنا وأحمد الشامى تعاونا فى مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن"، وكذلك نادر حمدى والشامى فى فيلم "الأكاديمية" وكان هناك مشروع بينى وبين محمد نور ولكنه لم يكتمل، وإن شاء الله سوف نفاجئ الجميع فى القريب بفيلم يضم كل الفريق بفكرة مختلفة لم تقدم قبل ذلك فى الأعمال السينمائية.

وأضاف: "تلقينا ردود أفعال كلها ‘يجابية وفاقت توقعاتنا ومبسوطين بيها جدًا عقب طرح ألبوم "الصيف ابتدى"، سواء من أصدقائنا داخل الوسط الفنى أوخارجه وراضين عنه بنسبة 100%، خاصة أننا عملنا عليه كأنه أول عمل لينا وكنا حاسين برهبة كبيرة وخايفين على شغلنا، خاصة أننا بذلنا مجهودًا كبيرًا عكس الألبومات السابقة".

وطرح فريق واما عبر قناته على يوتيوب، مؤخرًا فيديو كليب "على فكرة"، من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وتم تصويرها فى أسبانيا ومن إخراج John perez وحقق نسب مشاهدة عالية.