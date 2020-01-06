سيرين عبد النور خياطة في رمضان في مسلسل دانتيل مع محمود نصر

اتفقت شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان مع النجمة اللبنانية سيرين عبد النور والنجم السوري محمود نصر على بطولة عمل دراميّ ضخم بعنوان (دانتيل) لرمضان ٢٠٢٠، سيجمعهما مع نخبة من أهم نجوم الدراما اللبنانية والسورية تحت إدارة المخرج المثنى صبح. العمل المستوحى من فورمات أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتين سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، ويحكي قصة ثنائي مشوّقة وغريبة من نوعها في قالب رومانسيّ اجتماعيّ ملفت حيث يطرح لقصة حب مختلفة مع قصص اجتماعية منوعة تطال كل عائلة عربية. Advertisements يبدأ تصوير العمل خلال شهر يناير الحالي حيث تعمل الشركة على قدم وساق لإنهاء التحضيرات اللازمة للانطلاق بالمشروع من بيروت. Velvet هو نسلسل اسباني تدور أحداثه في خمسينيّات القرن الماضي في إسبانيا، وتدور قصته حول وريث شركة أزياء يدخل في علاقة رومانسية مع خياطة جميلة تعمل في الشركة رغم اعتراض أسرته على ذلك.

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