في أول تعليق له بعد إعلان الفنانة أصالة طلاقها منه، اكد المخرج طارق العريان خبر انفصاله عن زوجته، وشارك متابعيه على موقع إنستقرام صورة تجمعه بها، مع رسالة باللغة الإنكليزية جاء فيها: لسوء الحظ وصلتةالقصة لنهايتها، سأظل أحترم وأحب هذه الشخصية الجميلة للأبد أم أولادي.
وسبق أن أعلنت المطربة السورية أصالة طلاقها رسميا من المخرج طارق العريان، وأصدرت بيانا شاملا صباح اليوم الإثنين أكدت فيه على رغبتها في عدم الخوض بالتفاصيل، وطلبت من الجميع الحرص على مشاعرها ومشاعر أطفالها.
وجاء في بيان أصالة: بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي.
تابعت قائلة: وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة: سأظل أحبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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