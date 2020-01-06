بالتفاصيل: السبب الحقيقي لطلاق أصالة خيانة طارق العريان

قبل أشهر، وخلال وجودها في حفل عيد ميلاد صديقها المصمم نيكولا جبران، اعترفت الفنانة أصالة لأصدقائها أنّها تمرّ بأصعب لحظات حياتها، وقالت إنّ زوجها طارق العريان خذلها، وإنّها اكتشفت أنّه يخونها، وواجهته فأصرّ على الإنكار.

ولم تذكر أصالة يومها للحاضرين شخصية المرأة التي خانها معها طارق، إلا أنّها بكت بشدّة وقالت "خذلني أكثر رجلٍ أحببته في حياتي".

وقد نشرت مواقع إلكترونية أنّ طارق وقع في حب فنانة صاعدة، إلا أنّ المخرج رفض الردّ على هذه الادعاءات، وظلّ يحاول استعادة زوجته، التي كانت قد طلبت منه مغادرة الفيلا حيث يقيمان مع ولديهما علي وآدم، وولدي أصالة من أيمن الّذهبي شام وخالد ووالدة أصالة، فغادر طارق، وظلّ يحاول عن طريق أصدقاء مشتركين استعادة أصالة.

وقد طلبت الفنانة فترة لتقرّر ما إذا كان بإمكانها مسامحة زوجها، إلا أنّ حالتها النفسية كانت تتأزّم، إلى أن اتّخذت قرارها بالطلاق وكان لها ما أرادت.

-إعلان الطلاق

وكانت أصالة قد أعلنت طلاقها رسمياً من زوجها المخرج طارق العريان، في بيان رسمي نشرته صباح اليوم الإثنين عبر حسابها على "انستغرام"، وطلبت من الجميع عدم الدخول في التفاصيل حرصاً على مشاعرها ومشاعر أولادها.

أصالة نشرت صورة تجمعها بالمخرج طارق العريان وعلقت عليها قائلة: بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي.

وتابعت: وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره.

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-رسائل حزينة

وكانت أصالة تعاني منذ أشهر من أزمة نفسية تعبّر عنها من خلال منشوراتها على "انستقرام"، في امتداد لأزمتها مع زوجها.

وآخر الخواطر التي كتبتها قبل نهاية العام 2019: هنا أحيا ... أشعر بوجودي ، بأهميّة ما أملك ... يصبح لكياني معنى، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّر وأشكو وأضحك وأرى حتّى الهموم تحنو عليّ، يدقّ قلبي وتتسارع دقّاته، وتتفتّح في حنجرتي وروداً أراها، وتتراقص الدّنيا ألماً وزهواً.

وتابعت: نظرات مكسورة حزينة حولي، تتحوّل لبريق ترى في الأمل نجاة، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب، ولا همّ يقتل إنّ كانت الأغنية تروي تفاصيله، أغنياتي جزء منّ حكايتي، ولمّ تنته الحكاية.".

كما نشرت أكثر من رسالة أعربت فيها عن ألمها، وعن أنها باتت تشعر بالغربة حتى وسط أهلها.