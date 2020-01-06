أهل قتيل فيلا نانسي عجرم: يعمل بالمنزل ولم يقبض مستحقاته

كشفت موقع "جسر " السوري الإخباري، تفاصيل جديدة في قضية قتل لص على يد زوج الفنانة نانسي عجرم في لبنان، مؤكدا نقلا عن أشخاص على صلة بالقتيل أنه كان يعمل في منزل نانسي ولم يتقاض مستحقاته.



،وذكر الموقع نقلا عن اشخاص في قرية القتيل، أن هذا الأخير واسمه محمد حسن الموسى يبلغ من العمر 30 عاما من قرية "بسقلا" بمحافظة إدلب السورية، كان يعمل في حديقة فيلا نانسي عجرم، وذو سمعة جيدة، وأنه كان لديه مستحقات مالية نظير عمله كبستاني في الحديقة.

Advertisements

وأشار الموقع من خلال تصريحات نقلها من أسرة وسكان قريته، إلى أنه طلب مقابلة الطبيب فادي الهاشم زوج نانسي أكثر من مرة لكي يشكو له بأنه لم يأخذ مستحقاته، ومنها يوم مقتله الذي ظل ينتظره فيه لمدة 5 ساعات ورفض فادي مقابلته لتواجد ضيوف في منزله.

وأشار أهل الموسى، إلى أنه قد يئس من الحصول على أمواله لكونه سوري فقير يعمل لدي فنانة لديها علاقتها ونفوذها في لبنان.

وأضافوا أن الموسى، لم يهرب حتى حين اكتشف أمره والحراس لم يتحركوا تجاهه لكونهم يعرفونه جيدا، والتأكيد على صحة أقوالهم هو الحديث الذي صار بينهم وكشفته كاميرات المقابلة، حيث قال الموسى فيه: "عمول معروف أستاذ فادي وهات المصاري"، ما يدل على معرفة مسبقة بينهما، إذ لا يوجد سارق سيقول لضحيته "أستاذ".

