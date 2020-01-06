فيديو طريف يجمع بين تركي آل الشيخ وزين الدين زيدان

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي أل الشيخ، فيديو طريف على تويتر، يجمعه بزين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني. وظهر آل الشيخ ممازحًا الفرنسي زيدان في الفيديو بتقليد "النطحة الشهيرة" التي قام بها الأخير ضد ماركو ماتيرازي، لاعب منتخب إيطاليا، في نهائي كأس العالم 2006 التي جمعت المنتخبين على الأراضي الألمانية، وتسبَّبت في تلقيه بطاقة حمراء، أخرجته من المباراة التي انتهت بفوز الطليان، وحصدهم لقب المونديال.

وأحدث الفيديو ضجّة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بخاصة بعد أن انتشرت صورٌ لزيدان، يوقِّع على قميص خاص بـ تركي آل الشيخ. Advertisements يشار إلى أنّ زين الدين زيدان يوجد حاليًّا في السعودية، استعدادًا لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني على أراضيها خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري بمشاركة فرق ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا.

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