مريم سعيد تقاضي دنيا بطمة وتتّهمها بتخريب زفافها وطردها من MBC



رفعت الإعلامية المغربية مريم سعيد، دعوى ضد الفنانة دنيا بطمة، تتّهمها بالتشهير بها، بسبب نشر حساب " حمزة مون بيبي " صوراً لها قبل يومين من موعد زواجها مما تسبب بإلغاء الزفاف، وبطردها من عملها في محطة MBC.

وكان من المقرر أن تتزوّج مريم من خطيبها كريم ظريف في 7 أبريل\نيسان الماضي في دبي.

وكأي عروس كانت مريم قد أعدت كل الترتيبات الخاصة باليوم الموعد، ولكن خطيبها خذلها لأسباب غامضة لا يوجد تفسير أو مبرر لها.

وقد أكّدت مصادر مقرّبة منها يومها، أنّ كريم إختفى فجأة ولم يعد يردّ على إتصالات مريم .

كما تحدثت المصادر عن تغييرات طرأت على تصرفات كريم في الفترة الأخيرة وقال" كريم بدأ يتغير في شكل مفاجىء، كما كان مزاجياً ولم يكن في أفضل أحواله وتغيرت تصرفاته. مريم لاحظت هذا التغيير وقالت بينها وبين نفسها أن الحالة التي يمر بها مؤقته ولا بد وأن يعود إلى ما كان عليه سابقاً، وحاولت أن تجد تبريرات لتصرفاته الغريبة".

وكانت مريم قد إنتهت من تجيز منزلها الزوجي وكل مستلزماته. وقد أصيبت بصدمة كبيرة بعد أن شعرت أنها فقدت كل شيء قبل 3 أيام من حفل فرحها.

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وبعدها بأسابيع، كشف كريم أن إلغاء حفل الزفاف قبل موعده المحدد بثلاثة ايام، تمّ بسبب ما أسماه "الأخلاق"، داعيا من الله أن يرزقه مرحلة "أنظف" في حياته المقبلة.

يذكر أن كريم يبلغ من العمر 41 عاما، مغربي الأصل أمريكي الجنسية مقيم بدولة الإمارات العربية ويعمل في مجال النفط، التقى مريم أول مرة عام 2010 ولم يكن يعرف مهنتها وقتها، وتفرقت بهم السبل بعدها، والتقيا مجددا بالمصادفة عام 2016، وتجدد الحب بينهما وتطور لمشروع خطوبة ثم مشروع زواج لم يتم.

وبرفعها دعوى على دنيا، تؤكد مريم أن الصور التي نشرها الحساب موضع التهمة، هو السبب في انفصالها عن خطيبها.

يذكر أنّ دنيا لا تزال تخضع مع شقيقتها ابتسام للتحقيقات في المغرب لتبيان علاقتهما بالحساب الذي قام بفضح الكثير من المشاهير في المغرب، ولا تزالان تنكران أي علاقة علهما بالحساب.

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