فيديو: أحلام تتحدّث عن عمرها الحقيقي وعن "أخلاق" أصالة

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يبدو أن طلاق أصالة، وإعلانها الخبر إلى جمهورها بطريقة حزينة، لم يخفّف من وطأة خلافها مع زميلتها أحلام، وساهم في تعزيز هذا الخلاف جمهور الفنانتين.
فقد سألت أحلام قبل ساعات عن آخر التطورات في قضية فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم وكتبت عبر حسابها " طمنونا على دكتور فادي زوج حبيبتي نانسي وش صار معاه".، فردّ حساب يحمل صورة الفنانة أصالة "نفاق يا ناس يعني ما عندك رقم نانسي عجرم لي كانت معاكي في برنامج عرب ايدل".
أحلام سارعت إلى الرّد غامزة من قناة أصالة فكتبت " اوه وافق شنن طبقه سبحان الله نفس الاخلاق".
-أحلام تعترف بعمرها الحقيقي
من جهة ثانية، انتشر فيديو لأحلام وهي تتحدّث مع شخص سألها "تبدين صغيرة في السن" فأجابت ممازحة " أنا صغيرة في الأساس ولا أحب ان يقول لي أحد "صغرانة" . انا "مو صغرانة" أنا حلوة وصغيرة وعمري 24 عاماً".
يذكر أنّ تغييرات واضحة طرأت على شكل أحلام بعدما خضعت لنظام غذائي وفقدت الكثير من وزنها، فضلاً عن التغيير في إطلالاتها، واعتمادها "لوك" أكثر بساطة.
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